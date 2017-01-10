Ossasuna-Valencia maçı beraberlikle sonuçlandı!

El Haddadi gol perdesini açan ilk isim oldu. 7. dakikada Oriol Riera, Osasuna'ya beraberliği getirirken, İspanyol forvet 45'te bu kez kendi kalesine atınca Valencia devreye 2-1 önde girdi.
62. dakikada Roberto Torres'le bir kez daha eşitliği yakalayan Osasuna, 73'te Martin Montoya'yı durduramayınca Valencia 3-2 öne geçti. 86. dakikada penaltı kazanan Valencia'da Dani Parejo maçı koparma fırsatını kaçırdı. 90+2'de sahneye çıkan Carlos Clerc'in golüyle skor eşitlendi. Bu sonuçla Osasuna 8 puana yükselse de son sıradan kurtulamadı. Valencia ise 13 puanla haftayı 17. sırada kapattı.