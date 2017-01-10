Ossasuna-Valencia maçı beraberlikle sonuçlandı!

La Liga'da zor günler geçiren Osasuna, Valencia ile mücadele etti. Zorlu geçen karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Ossasuna-Valencia maçı beraberlikle sonuçlandı!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:20
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El Haddadi gol perdesini açan ilk isim oldu. 7. dakikada Oriol Riera, Osasuna'ya beraberliği getirirken, İspanyol forvet 45'te bu kez kendi kalesine atınca Valencia devreye 2-1 önde girdi. 

62. dakikada Roberto Torres'le bir kez daha eşitliği yakalayan Osasuna, 73'te Martin Montoya'yı durduramayınca Valencia 3-2 öne geçti. 86. dakikada penaltı kazanan Valencia'da Dani Parejo maçı koparma fırsatını kaçırdı. 90+2'de sahneye çıkan Carlos Clerc'in golüyle skor eşitlendi. Bu sonuçla Osasuna 8 puana yükselse de son sıradan kurtulamadı. Valencia ise 13 puanla haftayı 17. sırada kapattı.

 
EtiketlerLaLigaOriol RieraOsasunaValenciaRoberto TorresMartin MontoyaCarlos Clerc
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