ÖSO’ye ‘terörist’ diyen Kılıçdaroğlu’nun adamından çirkin sözler… ‘Satılmış lider’

Özel bir TV kanalında canlı yayınlanan programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz MHP lideri Bahçeli için alçakça sözler söyledi.

ERDOĞAN KAYBEDECEK

‘Bahsine girerim 2019'da Sayın Erdoğan kaybedecek' diyen Yılmaz, Bahçeli'nin gücü olmadığını ve olmayan bir güç üzerinden bazı kazanımlar sağlayacağını söyledi.

BAHÇELİ'YE ÇİRKİN SÖZLER

Bahçeli hakkında çirkin sözler de söyleyen Yılmaz “Liderleri satın alabilirsiniz ama o tabanı alamazsınız.” diye konuştu.

MHP'DEN CHP'Lİ YILMAZ'A JET YANIT

CHP'li Yılmaz'ın Bahçeli'ye hakareti üzerine canlı yayına bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise yapılan ithamın son derece çirkin ve seviyesiz olduğunu söylerken “Kendilerine iade ediyorum. Söylenecek çok şey var ama ben seviyeyi düşürmek istemiyorum. Söz konusu vatan olduğunda siyaseti düşünmeyen milletinin yanında yer alan bir parti için böyle bir söylenmesi son derece çirkindir.” dedi.