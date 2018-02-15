ÖSO’ya ‘terörist’ diyen Kılıçdaroğlu’nun adamından çirkin sözler… ‘Satılmış lider’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi alçakça sözlerle hedef aldı.15 Şubat 2018 Perşembe 04:47
Özel bir TV kanalında canlı yayınlanan programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz MHP lideri Bahçeli için alçakça sözler söyledi.
ERDOĞAN KAYBEDECEK
‘Bahsine girerim 2019'da Sayın Erdoğan kaybedecek' diyen Yılmaz, Bahçeli'nin gücü olmadığını ve olmayan bir güç üzerinden bazı kazanımlar sağlayacağını söyledi.
BAHÇELİ'YE ÇİRKİN SÖZLER
Bahçeli hakkında çirkin sözler de söyleyen Yılmaz “Liderleri satın alabilirsiniz ama o tabanı alamazsınız.” diye konuştu.
MHP'DEN CHP'Lİ YILMAZ'A JET YANIT
CHP'li Yılmaz'ın Bahçeli'ye hakareti üzerine canlı yayına bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise yapılan ithamın son derece çirkin ve seviyesiz olduğunu söylerken “Kendilerine iade ediyorum. Söylenecek çok şey var ama ben seviyeyi düşürmek istemiyorum. Söz konusu vatan olduğunda siyaseti düşünmeyen milletinin yanında yer alan bir parti için böyle bir söylenmesi son derece çirkindir.” dedi.
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kamilgüneş 34 dk önce BuCHPliKırkyılda bir dogrudemiş Lideri satınalabilirsiniz Tabanıalamassınız. Secimde görüşecegiz EyBahceli. Erdogana Emir eri olmak neymiş selim1 sa önce bu chp ve yılmazın vatanı parçalamak için görevli olduğu açık bu ajan abd fetö ajanı pislik AKINCI1 sa önce agafetö cıarothshildlagardaaşne para varmışbunlardazatları paramanyağı yapmışlar zatlar 360 derece dönüş yapmışlar aga bunlardanherşey beklenir. dün ağlayıp boynunasarılıp elini öpüyordu bu güniftira vehakaretediyorhadsiz kendini bilmezaıayınız vatana ihanetten yargılanıpasıldığınız zamanlokmadöküpdağıtacağım. çapanoğlu 1 sa önce Ulan muhasebeci Kenan sen musulda kendini değil ulkeni satın simdi kalkmış sn Bahceliyemi soz ediyorsun...Sen kimin sesi kimin köpeğisin. .. seyit1 sa önce Öztürk efendi onu bunu bırak ta Musul daki muhasebeci KENAN olayı nasıl olmuştu onun hakkında bilgi verirmisin. Hy-hy1 sa önce Lan adamın üstüne bu kadar gitmeyin.Yeminle adamın bütün dengeleri bozuldu,herif sapıttı.Bırakın adamı "adam mazlûmu istiyormuş".Ohh beee... Yaşar1 sa önce Bu hilkat garabetin Musul Başkonsolosluğu yaparken pekte başarılı işler yapmadığı ortaya çıkıyor. Buda aklıma hainlikten ziyade casusluk yaptığı hissi uyandırıyor. Ziraa Deaşlılar tarafından yakalanırken ne sonraki durumları, Muhasebeci Kenan olarak sıyrılma cabaları, çalışanın eşine rahatsız etme ve benzeri gibi. Bence bu adam casustan başka bir şey değil. Ve bu yönü ile Devletin ve Milli istihbaratın hangi gizli bilgilerini vermiş olabileceği araştırılıp, karşı casusluk ile hüküm yemeli. ergün1 sa önce yıloş dostum senin sorunun ne biliyormusun satılmış olan kendinken farkında olmaman kemal2 sa önce Kılıçtaroğlu ve ekibi kendini siyonizme ve haçlılara satmıştır. Bu satılık sol laik kafalar her hainliği yapar. Yunus162 sa önce SOY AĞACI ? NERDEN GELDİĞİNE BAKMAK LAZIM ? İŞKEMBEDEN AT 8 SEÇİM KAZANAMAYAN ADAMIN PEŞİNE TAKILIP KENDİ TABANINIZI KANDIRIN ? TABANSIZ. TABANINIZ AKŞENER E KAYIYOR ! 2002 DE ECEVİT İN DÜŞTÜĞÜ YERE DÜŞECEKSİNİZ ? SENDE UNUTULUP GİDECEKSİN.