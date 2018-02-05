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ÖSO yakaladı, bülbül gibi öttü

ÖSO tarafından Suriye'de yakalanan DAEŞ'li ve YPG/PYD'li teröristlerin yaptıkları itiraflar dikkat çekti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:41
ÖSO yakaladı, bülbül gibi öttü

Suriye'de ÖSO kontrolündeki hapishaneye girildi. Burası Türkiye sınırına 10-15 kilometre mesafede. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine bağlı bu hapishanede YPG, DAEŞ terör örgütleri ile rejim için savaşırken esir olan ve hırsızlık yaparken yakalanan bir Suriyeli ile konuştu.Pişmanlıklarını anlatan mahkumlar “Keşke savaşmak yerine Türkiye’ye sığınsaydık. Türkler merhametlidir” diyor.

O mahkumlardan biri, terör örgütü YPG mensubu, 37 yaşındaki, evli ve üç çocuk babası Serbes Hassan. Yaklaşık 1 buçuk yıldır hapishanede. Afrin’de YPG saflarında ÖSO’ya karşı savaşırken ölümün eşiğinden dönmüş, boynuna isabet eden mermi ile ağır yaralanmış. Yaralı haldeyken ÖSO tarafından yakalanmış. Hassan, “Beni esir aldılar, ‘öldürürler’ diye geçirdim içimden. Ama tedavi ettiler ve çok iyi baktılar” diyor. Önemli itiraflarda bulunan Hassan, kendilerini eğitmeye gelen Batılı askerlerden kırsal alan savaşı ve şehir savaşı şeklinde iki aşamalı eğitim aldıklarını söyedi. Hassan “Beni en çok şaşırtan ise bölgedeki sivilleri kalkan olarak kullanmamızı emretmeleri olmuştu” dedi.

ŞİMDİ ÇOK PİŞMANIM

Hassan, PKK’lıların sürekli kendilerini taciz ve tehdit ederek savaşmaya mecbur bıraktığını da anlatarak şöyle devam ediyor: “Buraya esir düştüğüm günden bu yana beni kurtarmak için kimse kılını bile kıpırdatmadı. Onlarla aynı saflarda olduğum için şimdi çok pişmanım. Keşke her şeyi göze alıp Türkiye’ye sığınsaymışım.”

DAEŞ’in mensuplarından bir Kürt olan 27 yaşındaki Umran Abdurrahman’ın da sonu pişmanlıklarla dolu bir hikâyesi var. DAEŞ’e yıllar önce Irak’tayken katılan Abdurrahman “Önce dini dersler verdiler, sonra gerilla dersleri aldık. Bir şeylerin farkına vardığımda ve ayrılmak istediğimde uzaktan kumandalı bomba bağladılar belime ve cepheye sürdüler” diyor.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:41
  1. ÖSO
  2. hapishane
  3. YPG

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  • nn2 sa önce
    OSOYLAböyle çalışan Asker turk askeri ileri geri konuşanlar dilini buralara soksun da görsün gözleriyle inanamamislardi
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