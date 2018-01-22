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ÖSO'nun Kürt savaşçılarından Afrin'e mesaj

TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ÖSO'nun Kürt savaşçıları Azez'deki cephe hatlarından Afrin halkına mesaj gönderdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:35
ÖSO'nun Kürt savaşçılarından Afrin'e mesaj

Şam Cephesine bağlı Sallahuldin Tugayı Komutanı Ebu Haydar,  askeri muhaliflerin saflarında çok sayıda Kürt savaşçının Beşşar Esed rejimine ve terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'ya karşı saf tuttuğunu söyledi.

"PKK İLE DEAŞ ARASINDA FARK YOK"

Ebu Haydar, "Kürtler olarak PKK'nın ne olduğunu iyi biliyoruz. Kimin kurduğunu ve neden kurulduğunu, neye hizmet ettiğini de iyi biliyoruz. PKK hiçbir zaman Kürt halkını düşünmedi. Dış güçlere bağlı bir örgüttür. Burada yabancı mihrakların işlerini görüyor. Gerekli zamanda onu kullanıyorlar." diye konuştu. PKK ile DEAŞ'ın arasında fark olmadığını vurgulayan Ebu Haydar, "İnşallah Afrin'i özgürleştireceğiz. İnşallah herkes yeniden evine dönecek. Suriye halkı olarak, biz tek bir milletiz. Bir halkız. Dava ve acılar bizi bileştiriyor." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BİZE YARDIM EDİYOR"

Ebu Usame, "Afrin'deki Kürtlerle kardeşiz. Bizim savaşımız PKK'lılara karşıdır. PKK, Suriye Kürtlerinin yurtlarında barınmalarına hiçbir şekilde müsaade etmiyor." ifadesini kullandı.Ebu Usame şöyle devam etti:"Afrin'deki kardeşlerim, kurtuluşunuz yakındır, sizi oradaki terör unsurlarından kurtaracağız. Türkler bizimle kardeştir. Türkiye ile herhangi bir ihtilafımız yok. Aksine Afrin'deki terör unsurlarına karşı savaşımızda Türkiye bize yardım ediyor. Yarın bu savaş bittiğinde de kendi topraklarına dönecekler. Biz kendi topraklarımızda özgürce yaşayacağız."

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:35
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