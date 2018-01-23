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ÖSO'nun Kürt komutanından dikkat çeken Afrin açıklaması

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ÖSO'nun Kürt komutanı Şabo "Afrinli Kürtler, Kürt unsurlarının ÖSO ile gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Afrin'de halk örgütten kurtulacağı günü iple çekiyor. Afrinliler örgütün ilçedeki ihlallerinden ve zorla silah altına alma uygulamalarından bıkmış durumda. Örgüt insanların özgürlüğünü çaldı" ifadelerini kullandı.

23 Ocak 2018 Salı 14:36
ÖSO'nun Kürt komutanından dikkat çeken Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Orduau’nun Kürt komutanı Azad Şabo, Afrin'deki Kürtlerin terör örgütü PYD/PKK'dan  kurtulmayı sabırsızlıkla beklediğini, halkın örgütün ihlallerinden bıktığını söyledi. 

ÖSO'nun saldırı tugayı komutanlarından ve Ceyşul Nıhbe'nin (Seçkin  Ordu) Sözcüsü Şabo, operasyon bölgesindeki AA muhabirlerine Afrin'de cephe  hattından gönderdiği ses kayıtlarında, "Biz Kürt'üz. Savaşçıyız. PKK’ya karşı savaştık. Onlar Kürt halkını temsil etmezler. Bizim Kürt halkı olarak hiçbir  etnik grupla sorunumuz yok." diye konuştu.

Şabo, Afrin'de 12 yıl yaşadığını belirterek, "2011 yılında PKK Kürt  bölgelerine gelerek halkı kandırmaya çalıştı. Ancak halk onların hain ve rejim ile iş birliği içerisinde olduğunun farkına vardı." dedi.

2012 yılında rejime karşı ilk askeri grubu kurduklarını anlatan Şabo, "PKK bize gelerek onların saflarına katılmamızı istedi. Ama biz onların hain  olduğunu bildiğimiz için o yılın sonunda onlarla çatışmaya girdik. Tel Aran  bölgesinde PKK ile çatıştık ve onları bölgemizden uzaklaştırmayı başardık."  ifadelerini kullandı.

Afrinli Kürtlerin, Kürt unsurlarının ÖSO ile gelmesini sabırsızlıkla beklediğine dikkati çeken Şabo, "Afrin'de halk örgütten kurtulacağı günü iple  çekiyor. Afrinliler örgütün ilçedeki ihlallerinden ve zorla silah altına alma uygulamalarından bıkmış durumda. Örgüt insanların özgürlüğünü çaldı. DEAŞ gibi,  kim bir laf ederse tutukluyor. Halka baskıyı arttırıp, kızları bile zorla silah altına almaya başlayınca, bölgedeki Kürtlerin zulmü başladı." diye konuştu.

"İNŞALLAH KAMIŞLI'YA KADAR GİDECEĞİZ"

Şabo, Afrin’de Arap ve Türkmenlerin bulunduğuna işaret ederek, "Tamamı  Kürt değil. Oradaki herkes PKK’dan kurtulmayı bekliyor. Afrinli Kürtler PKK’ya destek vermiyor. Ama orada onların kontrolünde yaşamaya mecburlar. Afrin'de ele  geçirdiğimiz bölgelerdeki insanlar, onları PKK’nın zulmünden kurtardığımız için  bizi sevgiyle karşılıyor." dedi.

Afrin'deki terör örgütlerine yönelik harekatın ilerlemesi ile daha  güzel günler göreceklerinden emin olduğunu belirten Şabo, "Rejim ve DEAŞ ile  savaştık, şimdi de PKK zulmüne karşı mücadele ediyoruz. Çok şükür Afrin'den başladık. İnşallah Kamışlı'ya kadar gideceğiz." diye konuştu.

Şabo'nun TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin operasyon bölgesinden sosyal medyada yer alan görüntüleri büyük ilgi görmüştü.

Muhalifler tarafından paylaşılan görüntüde Afrin halkına önemli mesajlar gönderen Şabo, "Bizler topraklarımızı PKK çetelerinden temizlemek için  geliyoruz. Afrin'i özgürleştirmek için geliyoruz. Halkımız rahat olsun, bizler bölgemizi terör örgütünden kurtarmak için geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Şabo, PYD/PKK'nın Afrin topraklarındaki işgaline son vereceklerinden emin olduklarını söylemişti.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

TSK, 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler  sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi  için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekatın ilk 4 gününde Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından  ilerleyen TSK ve ÖSO, toplam 14 noktayı terörden temizledi.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos  Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, aynı zamanda  Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkma hedefi için de Afrin'i önemsiyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:36
  1. Özgür Suriye Orduau
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Suzan Ozkan Suzan Ozkan 10 dk önce
    Lütfen bu raportajı ingilizce olarakda yayinlarmisiniz.
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