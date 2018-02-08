ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber Afrin'de mücadele eden Özgüz Suriye Ordusu'nun eğitim yaptığı görüntüler kameralara yansıdı. Görüntülerde ÖSO askerleri "Dik Dur Eğilme, Türkiye Bizimle" sloganıyla yürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atılan "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganın ÖSO askerleri tarafından "Dik Dur Eğilme, Türkiye Bizimle" şeklinde atılması dikkat çekerken bu görüntü daha önce polislik eğitimi alan Suriyelileri "Yaşa Türkiye, Yaşa Erdoğan" sözlerini de akıllara getirdi.

BERABER BAYRAK DA ASMIŞLARDI

Bunun yanı sıra ÖSO askerleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlerimizle beraber Burseya Dağı'na Türk Bayrağı asmış ayrıca Raco Dağı'nda yine askerimizle bayrak asıp ezan okumuştu.