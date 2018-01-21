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ÖSO'nun Afrinli komutanından sivillere önemli mesaj!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrinli komutanlarından Ebu Meryem, Afrin halkına sakin olma çağrısı yaparak, sivillerin hedef alınmayacağını yineledi.

21 Ocak 2018 Pazar 14:02
ÖSO'nun Afrinli komutanından sivillere önemli mesaj!

Ebu Meryem, sahadaki AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda hedeflerinin siviller olmadığına dikkate çekerek, "tek düşmanlarının terör örgütü PYD/PKK" olduğunu ifade etti.

Afrinli Komutan Ebu Meryem, "İnşallah Afrin'e (merkezine) gireceğiz. Halkımız sakin olsun. Kimseyi öldürmeye kalkışmasın. Sivil insanlar vatandaşlarımızdır, insanlarımızdır." diye konuştu.

ÖSO ve TSK'nın Afrin bölgesindeki ilerleyişi sürüyor.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta, Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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