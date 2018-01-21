ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

CNN Türk'ün aktardığına göre, yapılan açıklamada yaklaşık 25.000 Özgür Suriye Ordusu'nun operasyona katıldığı belirtilirken, Afrin'e girmek gibi bir amaçlarının olmadığı kaydedildi.

Afrin'in dışının kuşatılacağı ve terör örgütü üyelerinin bölgeyi terk etmeye zorlanacağı belirtildi. Reuters'a açıklamalarda bulunan yetkili, Suriye ordusunun YPG'ye destek gönderdiğini de vurguladı.