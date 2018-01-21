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ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Özgür Suriye Ordusu yetkilisi TSK'nın dün gece başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkili, "Afrin'e girme gibi bir planımız yok. Bölgeyi kuşatıp terör örgütü YPG'nin bölgeyi terk etmesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

21 Ocak 2018 Pazar 17:21
ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

CNN Türk'ün aktardığına göre, yapılan açıklamada yaklaşık 25.000 Özgür Suriye Ordusu'nun operasyona katıldığı belirtilirken, Afrin'e girmek gibi bir amaçlarının olmadığı kaydedildi.

Afrin'in dışının kuşatılacağı ve terör örgütü üyelerinin bölgeyi terk etmeye zorlanacağı belirtildi. Reuters'a açıklamalarda bulunan yetkili, Suriye ordusunun YPG'ye destek gönderdiğini de vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:21
  1. Afrin
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Zeytin Dalı Operasyonu
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