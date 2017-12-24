ÖSO’dan 'Noel' talimatı

Asya'nın Sesi'nin haberine göre Hama'nın kuzey kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altında savaşan muhalif Ceyşül İzze grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşan yılbaşı nedeniyle komşuluğun önemine değinerek “Ceyşül İzze olarak, çatımız altında nöbet tutulan noktalarda ve topçu birliklerindeki bütün güçlerimize, bölgedeki (Hristiyanların) komşularımızın dini ayinlerini yerine getirmeleri için sakin olmaları ve rejimin provakasyonlarına yanıt vermemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

HAMA HRİSTİYANLARI

Hama'daki Hristiyanlar yoğunlukla Maharda ve Kastal Burç bölgesinde yaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre, 2011'de 22-23 milyon nüfusun yaşadığı Suriye'de, savaş öncesinde Hristiyanlar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 5-8'ini oluşturuyordu.

Şu anda ülkedeki Hristiyanlar yoğun olarak Şam'ın Seydnaya ve Malula ilçeleri ile Suveyda, Haseke (Süryaniler), Humus ve Lazkiye illerinde yaşıyor. Halep'te ise ağırlıklı olarak etnik kökeni Arap olmayan Hristiyanlar bulunuyor.