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ÖSO'dan MHP'ye selam!

Kilis'ten Suriye'ye sevk edilen Özgür Suriye Ordusu askeri 'bozkurt' işaretiyle poz verdi.

30 Ocak 2018 Salı 14:52
ÖSO'dan MHP'ye selam!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”nın 11'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis'ten Suriye'ye sevk edildi. Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis'ten Suriye sınırına geçti. Kilis’in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü.

ÖSO’cuların konvoyu sırasında objektiflere dikkat çeken kareler yansıdı. Bazı ÖSO’cular bozkurt işareti yaparken, bazıları da zafer işareti yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün yaptığı Afrin açıklamasında ÖSO’ya destek çıkarak, “Zeytin Dalı Harekatı’nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO’ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o kareler:

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 14:52
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. (TSK) Afrin
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Özgür Suriye Ordusu
  5. OSO
  6. ÖSO
  7. PKK YPG
  8. PKK YPG AJAN
  • hiç düşünmezmisiniz ayet dinsizlik tohumunun eserleri hiç düşünmezmisiniz ayet dinsizlik tohumunun eserleri 1 sa önce
    bu adam bizim yanımızda bize mermisıkmıyo ey solsizin savunduklarınız kime mermi sıkıyo allahbildiğigibi yapsınsizi sonra benim maş yetmiyo senin beslediğin büyütüğün teröristi devlet seningibi beyinsizler rahatuyusundiye milynlarca dolarlık silahı bonbayı dağataşa senin savunduğun teröristi durdurmakiçin harcıyo olmıyan beynin kurusunbu devlet seni ohaldede bakaramin adamlar boşuna 17 kere haçlı seferi yaptık bu chp lilerden daha önce niye büyütmedikdiye ahlanıp vahlanıyolar
  • yoryunyoryun1 sa önce
    Maşallah bunlar hep milliyetçi yürü be koçum ALLAH yolunuzu açık etsin
  • H.ÖztürkH.Öztürk1 sa önce
    Gerçek bir ülkücü bu maskaralıklardan etkilenmez. Ordumuzun yanında yerleri olmamalı bunların. Bizim ordumuz kendi işini kendi görebilir.
Bugünkü Akit

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