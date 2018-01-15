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ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...

Özgür Suriye Ordusu yetkilisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’e operasyon içeren sözleri sonrası sürpriz bir paylaşımda bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:45
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...

ABD’nin Kuzey Suriye'de yeni bir ordu kurulacağının duyurması sonrası Türkiye ile ÖSO Afrin'e ortak harekat için düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleri ile Afrin operasyonun sinyalini vermişti.

ÖSO YETKİLİSİ PAYLAŞTI: HAZIRIZ

Erdoğan’ın "Bir gece ansızın Afrin’e girebiliriz" açıklamasında sonra, Özgür Suriye Ordusundan bir yetkili, sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak, ‘Fırat Kalkanı’ ve ÖSO Güçleri olarak, Afrin’e yönelik saldırının son hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

Haber7

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:45
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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