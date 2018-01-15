ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...

ABD’nin Kuzey Suriye'de yeni bir ordu kurulacağının duyurması sonrası Türkiye ile ÖSO Afrin'e ortak harekat için düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleri ile Afrin operasyonun sinyalini vermişti.

ÖSO YETKİLİSİ PAYLAŞTI: HAZIRIZ

Erdoğan’ın "Bir gece ansızın Afrin’e girebiliriz" açıklamasında sonra, Özgür Suriye Ordusundan bir yetkili, sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak, ‘Fırat Kalkanı’ ve ÖSO Güçleri olarak, Afrin’e yönelik saldırının son hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

Haber7