ÖSO, tahliye konvoyuna saldırıyı kınadı

ÖSO, yaptığı yazılı açıklamada, "ÖSO grupları olarak Halep’in batısındaki Raşidin bölgesinde meydana gelen, çoğunluğu Fua ve Kefreyalı sivillerden oluşan, yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı hain terör saldırısını en sert şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KATİLLER CEZALANDIRILMALI

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, Suriye’deki sivillerin saldırılardan korunması ve katillerinin cezalandırılması için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." denildi.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Dün saat 16.00 sularında rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin'de bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda, siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Konvoyun güvenliğini sağlayan askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da patlamanın ardından, kınama mesajları yayınlamıştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.