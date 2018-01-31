ÖSO, Suriye'nin Kuvayı Milliyesidir

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekâtına ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız” dedi. “Zeytin Dalı operasyonunda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Toplamda 649 teröristi etkisiz hale getirdik. Burseya Dağı düştü, şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da Mehmetçik, ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar” diyen Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu’na yönelik iftira kampanyasına da sert tepki göstererek, “ÖSO, tıpkı Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur. ÖSO’nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür. Her sivil oluşum gibi burada da yanlış yapanlar çıkarsa kendi içlerinde muhasebesini yaparlar. Orası kendi meseleleridir” dedi.



“Bu ülkenin ekmeğini yiyen, havasını soluyan bir güruh var ki onların ihanetlerinden muzdaribiz” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler sarf ediyorlar. Her gün televizyonlarda sabahtan akşama kadar yayınlanan Zeytin Dalı operasyonunu da mı bu adam izlemiyor. Askerlerimizin ellerindeki yerli silahları da mı görmüyor? Toplarımızın sesini de mi duymuyor? Çok namlulu roket atarlarımızın görüntüsünden de mi etkilenmiyor. Silahlı İHA’larımızdan da mı heyecan duymuyor. ‘Sen bir delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın’ diyor. Gaflete bak ya, zavallılığa bak. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Türk malı zırhlı araçlarımız da mı bu zata bir şey ifade etmiyor?” ifadelerini kullandı.



“Türkiye savunma sanayiinde son 15 yıldaki ataklarını gerçekleştirmiş olmasaydı, bugün kendi sınırlarımızın içindeki terörle mücadele operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi” diyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayiine sahiptir. Ama CHP’nin bu atılan adımlardan haberi yok. Savunma Sanayii projeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. CHP’nin en önemli özelliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Bugün de aynısını yapıyorlar. Başka sermayeleri kalmadı. Gazi Mustafa Kemal’in büyük bir ferasetle başlattığı savunma sanayii hamlesinin önünü, İkinci Dünya Savaşı’nı bahane ederek adeta kesen, yapılmış olan işleri rafa kaldıran siz değil misiniz?”



“İKİ ÇIPLAK BİR HAMAMA YAKIŞIR”



Cumhurbaşkanı, CHP ve HDP’ye şu eleştirilerde bulundu: “Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. CHP’nin başındaki bu zat, aynen kendi ifadesi ile söylüyorum: ‘YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’. Bu kişi şu anda Afrin operasyonunu yürüten askerimize kurşun sıkan terör örgütünü savunuyor. Bunun genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, hepsinin yaptığı da bu değil mi? Genel Başkanları böyle yapar da şürekâsı aşağı mı kalır? Aynı koroya katılmış gidiyorlar. ‘PYD bir terör örgütü değildir’ diyerek bize, PYD’den niçin rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak ya. Bir başkası ‘CHP nasılsa, PYD de öyle bir siyasi partidir, bu gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz’ diyor. İstanbul’a bir il başkanı getirmişler, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. FETÖ’cüler derseniz, onları da Ankara’dan İstanbul’a yürüyecek kadar çok seviyorlar. Bunların o yanı da var. Teröristleri, ‘Barikat kuran arkadaşlar’ diye takdim eden bunlar değil miydi? Seçime ortak girmeye doğru şu anda gidiyorlar. Çok isabetli olur. Yeter ki böyle bir karar alsınlar. Atalarımız, ‘iki çıplak bir hamama yakışır’ demişler. Bunlar da böyle”. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



“Bunlara da her türlü ortaklık, birliktelik yakışır. HDP ile kanka olan, PKK’nın izinden giden, PYD’ye övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, sıra ÖSO’ya gelince nevri dönüyor” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Dünyada hiçbir insan hakları örgütünün bulamadığı gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş, ÖSO bir terör örgütüymüş. Bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. ÖSO’nun Fırat Kalkanı Harekâtı’nda nasıl fedakarca çarpıştığının bizler yakından şahidiyiz. Bugüne kadar 614 şehit vermiştir. Zeytin Dalı Harekâtı’nda 16 şehit, 100’e yakın yaralı vermiş olmasına rağmen mücadelesini kahramanca vermektedir. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin askerlik şubelerine müracaat edip bölgeye gitmek için başvurduklarını da biliyorum, bir kararlılık ifadesi olarak görüyor ve hepsine teşekkür ediyorum.”

Kılıçdaroğlu’na tarih dersi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Neymiş, ‘Osmanlı hiçbir şey üretmemiş’. Bunun adı idrak tutulması değilse, düpedüz yalancılıktır, iftiradır” diye tepki gösteren Erdoğan şöyle devam etti: “Bu zata hızlı ve özet tarih dersi vermek... İstanbul’da Tophane diye bir semt var. Yalnız, Kağıthane’yi Kağıttepe’ye çevirdiği gibi buraya da Tophane yerine Toptepe demeye kalkmasın. Buranın adı 500 yıldır Tophane. Acaba isminin nereden geldiğini biliyor mu? Burada kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş topları üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han bizzat kendisi top tasarlayan ve inşa ettiren bir savunma sanayii dehasıydı. 18. yüzyılda yeni bir atakla İstanbul ve çevresinde pek çok modern silah fabrikası kurulmuştur. MKE 1950’de bu isimle faaliyete geçmiştir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü. Osmanlı’daki son ismi İmalatı Harbiyei Umumiye Müdürlüğü. Üstelik bu kurum en büyük atağını CHP döneminde değil, Demokrat Parti döneminde yaşamıştır. Bunun zihniyetinin ceddi olan takım değil. Onların verdiği bir şey yok.”



CHP’nin “Osmanlı’da millet mi vardı?” sözünü hatırlatarak tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: “Sen bir partinin genel başkanısın. Bir oku ya. Okuma özürlü bu. Ardından ne diyor? Millet, Cumhuriyet’le beraber oldu diyor. Bu ve benzeri kişilerin kafasındaki millet ve milliyet, Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kavramlardan olunca böyle ortaya çıkabiliyor. Osmanlı, tam bir millet devletiydi. Osmanlı’yı şahıs devleti sananlar o tarihi hep başkalarının gözünden okumuşlardır. Bugün Avrupa’da devletler krallıkla yönetiliyor diye, bunları milliyetsiz mi kabul edeceğiz? Demek ki, yönetim biçimleri ile millet meselesinin hatta demokrasinin doğrudan ilişkisi bulunmuyor. Milletin Cumhuriyet ile başladığını söylemek binlerce yıllık Türk tarihini yok sayarak, bunlara ihanet etmektir. Bunun için biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, diyoruz. Burada komşumuz sayılır. Balkanlardan Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov bir tarih profesörüdür. ‘Osmanlı’nın millet sistemini örnek alın’ der. Milleti ve milliyeti anlamak için öncelikle kendi geçmişinizi çok iyi bilmeniz gerekir. Rahmetli Erol Güngör’ün ifadesi ile bizim dilimizin kaynağı eskilerdir, dinimizin kaynağı eskilerdir, soyumuzun kaynağı eskilerdir. Biz Milleti İbrahim’den geliyoruz. Bunu bilmesi lazım.”

“BU NOKTADAN SONRA GÖZÜMÜZ KİMSEYİ GÖRMEZ!”

“Allah biliyor ki, bizim niyetimiz halistir. Biz kendi ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, mağdurların esenliği için bu mücadeleyi veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Bu noktadan sonra artık gözümüz kimseyi görmez. Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz öyle alavere dalavere ile değil, yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz.”

NOTLAR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’e gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleri tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra İsmail Kahraman, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ana Bina’ya girdi.



- Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantı Salonu’na da milletvekili ve partililerin yoğun alkışları arasında, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte girdi. Milletvekili sıralarının en önünde oturan Erdoğan’ın sağında Yıldırım, solunda ise, Davutoğlu yer aldı. Grup toplantılarında her zaman Erdoğan’ın solunda oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, Davutoğlu’nun yan tarafındaki sıranın en önünde oturdu.



- Erdoğan, konuşması sırasında izleyici locasından kucağında kız çocuğu ile kendisine seslenen partili ile ilgilenmesi için salonda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a talimat verdi. Bunun üzerine partili, izleyici bölümünden kulise çıkarıldı, Demircan da salondan kulise geçti.



- Erdoğan, Kahramanmaraş’ın yerel kıyafeti olan çete kıyafeti giymiş gazilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA