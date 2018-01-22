ÖSO, PYD/PKK militanlarını böyle esir aldı
Afrin operasyonu sırasında ÖSO askerlerinin 10 PYD/PKK'lı teröristi esir aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.22 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO askerleri Burseya Dağı'nda 10 PYD/PKK'lı teröristi esir aldı. PYD/PKK'lı teröristlerin esir alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
10 TERÖRİST ESİR ALINDI
Dağın zirvesine doğru ilerleyen ÖSO askerleri, PYD'li teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışma sonucu 10 terörist esir alındı.