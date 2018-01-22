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ÖSO, PYD/PKK militanlarını böyle esir aldı

Afrin operasyonu sırasında ÖSO askerlerinin 10 PYD/PKK'lı teröristi esir aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:26

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO askerleri Burseya Dağı'nda 10 PYD/PKK'lı teröristi esir aldı. PYD/PKK'lı teröristlerin esir alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

10 TERÖRİST ESİR ALINDI

Dağın zirvesine doğru ilerleyen ÖSO askerleri, PYD'li teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışma sonucu 10 terörist esir alındı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
  1. ÖSO
  2. PYD'li teröristler
  3. PYD'li teröristlerin esir alınması
  4. YPG'li teröristlerin esir alınması
  5. Afrin operasyonu teröristlerin esir alınması
  6. PYD/PKK'lı teröristler
  • TurgutTurgut8 dk önce
    PKK PYD DINSIZ VE ZALIM BIR TEROR ORGUTUDE OLSA, YAKALANANLARA INSANI MUAMELE YAPILMALI.. TURKIYEDEKI PKK LILARA OPERASYON YAPILMADAN ONCE TESLIM OLMALARI SOYLENIYOR.. SONRA OLUDE DIRIDE ELE GECIRILSE, TURK ORDUSU BUYUKLUGUNU GOSTERIYOR, EZIYET ETMIYOR.. SONUCTA TERORISTTE OLSA, INSAN OLARAK GORULMELI.. ZATEN AKLI OLSA BUNLARIN AMERIKAYA UYUPTA TURKIYEYE SILAH DOGRULTMAZLAR.. FETOCULAR GIBI BUNLARINDA BEYINLERI ESIR ALINMIS..
  • OnurOnur11 dk önce
    Niye isidlilere benziyorlar? Sakal bırakıp Allahu-ekber dedikleri için mi ? Sen de muhtemelen Pkk lilara benziyorsundur.
  • Ne demek ışidlilere benziyor saçmalama kardeşim. Işidli sakal bırakıyor diye her sakallıyı ışidli mi sanıyorsun. Millet de kafayı yedi he. Esir dediğin katil p.çin teki gebertmeden sağ teslim aldıklarına şükretsin.Ne demek ışidlilere benziyor saçmalama kardeşim. Işidli sakal bırakıyor diye her sakallıyı ışidli mi sanıyorsun. Millet de kafayı yedi he. Esir dediğin katil p.çin teki gebertmeden sağ teslim aldıklarına şükretsin.19 dk önce
    Osman
  • Ne kadar...Ne kadar...44 dk önce
    düşüncesiz atmışsınız videoyu. Hem ÖSOlular aynı işidlilere benziyor. Hem de esiri dövüyorlar. Türkiye yi böyle mi tanıtacaksınız?
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