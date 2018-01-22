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ÖSO operasyon başlattı! Menbiç'e ilerliyor

Anadolu Ajansı Arapça Servisi, Suriye Muhalefeti Ulusal Ordusu'nun Menbiç kırsalında operasyon başlattığını resmen duyurdu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 01:23
ÖSO operasyon başlattı! Menbiç'e ilerliyor

Anadolu Ajansı Arapça Servisi, Suriye Muhalefeti Ulusal Ordusu'nun Menbiç kırsalında operasyon başlattığını resmen duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca AA Arapça servisinin geçtiği haber henüz Türkçe olarak duyurulmadı.

Suriye Geçici Hükümeti'nin ÖSO'nun Menbiç ve Afrin kırsalında PKK'ya karşı operasyon başlattığına dair basın açıklaması:

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 01:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ali Ali 12 dk önce
    Allahu ekber inşallah
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