ÖSO: O ismi Türk hükümetinden istiyoruz

Albay Abdul-Hamid Zekeria, ‘çok mahrem bilgileri’ deşifre ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Suriye Geçici Hükumeti Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride Albay Abdul-Hamid Zekeria’nın El Cezire Televizyonundaki ‘El İttica El Muakis’ adlı programda Suriye Devrimine zarar verecek gizli bilgiler ifşa ettiği belirtildi.

Açıklamada ‘Özgür Suriye Ordusu liderliği tarafından izin ve yetkilendirme olmaksızın uydu kanallarına yaptığı açıklamalardan sonra ÖSO Genel İdare OrganıTürk Hükumetine kardeşçe çağrıda bulunarak kovuşturma ve yargılanması için Albay Abdul-Hamid Zekeria’nın teslimini talep eder’ denildi.

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