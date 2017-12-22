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ÖSO: O ismi Türk hükümetinden istiyoruz

Suriye Geçici Hükumeti Savunma Bakanlığı ve Özgür Suriye Ordusu ÖSO, Türk Hükumetinden Albay Abdul-Hamid Zekeria’yı kendilerine teslim etmesini istedi.

22 Aralık 2017 Cuma 17:17
ÖSO: O ismi Türk hükümetinden istiyoruz

Albay Abdul-Hamid Zekeria, ‘çok mahrem bilgileri’ deşifre ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Suriye Geçici Hükumeti Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride Albay Abdul-Hamid Zekeria’nın El Cezire Televizyonundaki ‘El İttica El Muakis’ adlı programda Suriye Devrimine zarar verecek gizli bilgiler ifşa ettiği belirtildi.

Açıklamada ‘Özgür Suriye Ordusu liderliği tarafından izin ve yetkilendirme olmaksızın uydu kanallarına yaptığı açıklamalardan sonra ÖSO Genel İdare OrganıTürk Hükumetine kardeşçe çağrıda bulunarak kovuşturma ve yargılanması için Albay Abdul-Hamid Zekeria’nın teslimini talep eder’ denildi. 

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:17
  1. türkiye
  2. öso
  3. Suriye Geçici Hükumeti
  • IkraIkra1 gün önce
    Biz nasil fetoculeri istiyorsak,onlarda hainlerini istiyor ki gayet normal..
  • vermeliyiz vakit kaybetmeden.vermeliyiz vakit kaybetmeden.1 gün önce
    Öso resmi bir oluşum onu tanıyoz beraberiz beraber şehid oluyorsak bu albayı vermek zorundayız hatta suç bile işlemese dahi verin deseler yine verecen sonuçta verceğimiz Suriyeli.
  • ..................1 gün önce
    Böyle bir halt işledi ise verilmeli öso yargılasın.
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