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ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!

ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi, ÖSO’nun düşmanlarının Kürtler olmadığını, aksine ÖSO'nun Kürtleri ve Arapları zulümden kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

09 Şubat 2018 Cuma 15:01
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!

ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi, Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının Suriye topraklarını, Arapları ve Kürtleri bu topraklardan zorla çıkaran ayrılıkçı teröristlerden temizlemek olduğunu söyledi.

El Akidi, "Bu ayrılıkçılar Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir devleti kurmak istiyorlar. Suriye halkı ayrılık ve ülkenin bölünmesini istemiyor. Suriye tek ülke olarak kalacaktır. Biz bunu temin etmek için savaşıyoruz” dedi.

SURİYE'Yİ BÖLMEK İÇİN KANDİL'DEN GELEN TERÖRİSTLER

El Akidi, DEAŞ’ın ehli sünnetle bir alakası olmadığı gibi PKK ve YPG’nin de Suriyeli Kürtlerle bir alakasının bulunmadığını, onların Suriye’yi bölmek için Kandil’den gelen PKK'lı teröristler olduğunu söyledi. El-Akidi, Kürtlerin kendileri için değerli olduğunu, bu teröristlerin Suriye halkına zulmettiklerini belirterek, ÖSO’nun bölgeyi onların zulmünden kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:01
  1. ÖSO
  2. ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı harekatı

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