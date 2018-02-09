ÖSO komutanına hain suikast!

Bombalı saldırıda ölen komutanın olduğu tespit edildi.

Patlamanın sonucu olarak Basel El Kaarai ve koruması (kimliği belirsiz) araç içinde yanarak öldü.

Akraba ve Kafr Nasij arasındaki yolda hareket halindeyken yapılan saldırıda nereye gittikleri hakkında bilgi bulunamadı.

Dera’da suikast saldırıları nadiren görülür. ÖSO, Suriye rejimini sorumlu tuttu.