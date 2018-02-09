ÖSO komutanına hain suikast!
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanı ve korumasına suikast düzenlendi. Muhalifler, Suriye’nin Dera eyaletinin kuzeyindeki kırsal kesimde yol kenarına yerleştirilen bombayla öldürüldü.09 Şubat 2018 Cuma 17:38
Bombalı saldırıda ölen komutanın olduğu tespit edildi.
Patlamanın sonucu olarak Basel El Kaarai ve koruması (kimliği belirsiz) araç içinde yanarak öldü.
Akraba ve Kafr Nasij arasındaki yolda hareket halindeyken yapılan saldırıda nereye gittikleri hakkında bilgi bulunamadı.
Dera’da suikast saldırıları nadiren görülür. ÖSO, Suriye rejimini sorumlu tuttu.
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