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ÖSO komutanı açıkladı: Türkiye oraya...

Özgür Suriye Ordusu Komutanı Ahmet Berri, Türkiye’nin Batı Halep ve Afrin yakınlarında 9 adet askeri nokta kuracağını söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:47
ÖSO komutanı açıkladı: Türkiye oraya...

Ahmet Berri Türkiye’nin buralarda emniyet sağlayacağı ve güvenli bölge oluşturacağını, tek bir damla dahi kan akıtmayacağını söyledi. Ahmet Berri, Türkiye'nin yakın gelecekte Hama’nın kuzeyinde La Tamani’ye geleceğini ve Hama’nın kuzey bölgesini tamamen kontrol altına alacağını açıkladı.

Ahmet Berri, Rahcan bölgesinde Tahrir eşŞam ile Suriye rejim güçleri ve DEAŞ arısında çatışmaların bulunduğunu, Sincar’dan Rahcan’a kadar olan bölgede ağır silahların bulunmadığını söyledi. Ahmet Berri, Hama’nın mahalli idare ile yönetileceğini ve bu bölgeye herhangi bir dış müdahalenin yapılmayacağını kaydetti.

Özgür Suriye Ordusunun Komutanı Ahmet Berri, Astana’da ateşkes ihlalleri ve tutuklamalar konusunu görüşeceklerini belirterek Suriye’nin elinde 300 bin tutuklu bulunduğuna işaret etti. Bu mahkumların Suriye rejim mahkemeleri yerine uluslar arası mahkemeler tarafından yargılanmasını isteyeceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:47
  1. Türkiye
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. DEAŞ
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