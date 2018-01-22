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ÖSO kampına saldırı: 2 şehit 12 yaralı

Hatay'da bulunan ÖSO mensuplarının bulunduğu kampa roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 ÖSO askeri şehit olurken, 12 kişi de yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
ÖSO kampına saldırı: 2 şehit 12 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü.

Olayda 2 ÖSO mensubu şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
  1. ÖSO
  2. Afrin harekatı
  • Akif ErsoyAkif Ersoy1 sa önce
    Koordinatları kim verdi de nokta atışı yaptılar? Biraz düşünün.
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