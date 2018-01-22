ÖSO kampına saldırı: 2 şehit 12 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü.

Olayda 2 ÖSO mensubu şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.