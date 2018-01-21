Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ÖSO ile ABD askerleri çatıştı!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde dün üç cephede terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik saldırı başlattı. Afrin bölgesine girmeye çalışan ÖSO ABD askerleri ile çatıştı.

21 Ocak 2018 Pazar 12:15
ÖSO ile ABD askerleri çatıştı!

Münbiç’te de YPG hedeflerine yönelik kısa süre önce ÖSO güçleri tarafından Cerablus ve El Bab bölgesinden başlatılan operasyona karşılık verilmesi üzerine bölgede yer yer çatışmalar yaşınıyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad’a olası bir TSK operasyonuna karşı, ABD, bölgeye ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (SDG) güçleri kaydırmaya başladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “sahada operasyon fiilen başladı” açıklaması ile Afrin’deki YPG hedeflerine üç ana bölgeden operasyon başlatılırken, önceki gün ve dün ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri de sınıra kaydırıldı. Önceki gün El Bab ve Cerablus bölgesinden yola çıkan sayıları 300’ü aşkın ÖSO askerini taşıyan yaklaşık 40 otobüs, uçaksavar ve değişik ağır silahların monte edildiği TIR’lara yüklenmiş arazi aracı pikaplar, Kilis bölgesinden Reyhanlı tarafına yöneldi. ÖSO güçleri, buradan Afrin bölgesine girmeye çalışacak.

RUS ASKERLERİ HÂLÂ BÖLGEDE

Rusya’nın askeri gözlemcilerini bölgeden çıkardığına yönelik iddia ise dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yalanlandı. Rus askerleri de bölgeden ayrılmadıklarına yönelik açıklama yaparak görüntü verdi. TSK ve ÖSO gruplarının top atışları menzilinde görev yapan Rus askerleri, dünden itibaren Afrin ve Şehba bölgesinde yer alan Kefer Cenne Tel Rifat bölgesi ve Mınnak hava üssüne geri döndü.

HALEP’E KAÇIŞLAR BAŞLADI

Zeytin Dalı Harekâtının ardından güvenlik birimlerine gelen ilik bilgilere göre; hava saldırılarıyla PKK/PYD/YPG terör örgütünün elinden kurtulan Türkiye’ye destek veren binlerce sivil Afrin’den Halep’e kaçmaya başladı. Ancak, rejim güçleri ile YPG anlaşarak Halep girişini kapadı. Terör örgütü YPG, sivil halkı silah zoruyla TSK’nın hedef alabileceği noktalara götürüp, orada kalmalarını sağlıyor. Terör örgütü böylece TSK’nın operasyonu sonucu yüzlerce sivilin öldüğü propagandasını yapmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:15
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Münbiç
  • yoryunyoryun1 sa önce
    Mümkünse abd p.clerinide bitiriverin ALLAH'IM yardımcınız olsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
  1. Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü,..
  2. TÜMSİAD'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'..
  3. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Afrin'..
  4. Dünya basını harekatı böyle gördü!
  5. Başbakandan kritik açıklama: Sınır..
  6. Roketlerin oluşturduğu tahribat gün..
  7. Hatay Valiliği'nden bomba çağrı: Ev ve..
  8. ÖSO birlikleri bakın neden sarı bant..
  9. Rıza Çalımbay'dan sürpriz ilk 11!
  10. Sarhoş doktordan skandal tehdit: Bir..
  11. Yıldız oyuncu Galatasaray'ın teklifini..
  12. Afrin operasyonundaki kahramanlar..
  13. İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı..
  14. Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir
  15. Başbakan açıkladı: Operasyondan sonra..
  16. Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!
  17. YPG'li teröristler köylere kaçıyor!
  18. Afrin operasyonu için kim ne dedi
  19. Fatih Terim ayrılacak mı?
  20. Takviye F-16'lar gönderildi! Alarm..
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay