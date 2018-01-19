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ÖSO güçlerinden Azez'de Türkiye'ye destek konvoyu

Özgür Suriye Ordusu güçleri olası Afrin operasyonu öncesi Azez’de konvoy düzenledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce ÖSO mensubu, Azez’de konvoy halinde tur attı.

19 Ocak 2018 Cuma 21:28
ÖSO güçlerinden Azez'de Türkiye'ye destek konvoyu

Azez’de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü. Sokaklardan geçen ÖSO mensuplarını Azez sakinleri de tekbir getirerek ve alkışlayarak destekledi. İlçe merkezinde son bulan konvoyun ardından ÖSO mensupları toplu halde tekbir getirdi ve operasyonun başlaması durumunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 21:28
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