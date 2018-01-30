Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ÖSO güçleri sınırı geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis'ten Suriye'ye sevk edildi.

30 Ocak 2018 Salı 15:06
ÖSO güçleri sınırı geçti!

Zeytin Dalı Operasyonu'nda Burseya Dağı'nın alınmasının ardından kara operasyonları Afrin’e doğru devam ederken Türkiye tarafından sınır ötesine askeri güç sevkiyatları devam ediyor.

Kilis’dan yola çıkan doçka ve uçaksavar yüklü arazi araçları ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin de bulunduğu konvoy Kilis’den Hatay’ın Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Yol boyunca ilerleyen konvoy Kilis çıkışında sınır karakolundan Suriye’ye geçiş yaptı. 

Kilis’in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı.

Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten görüldü. 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala çadırı yapıp, servislerle müşteri taşımışlar
    1. Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala..
    2. Sırrı da hemen orada bitti!
    3. Afrin'den atılan roket hastane..
    4. Manisa’da suç makinesi iki hırsız..
    5. Merkez Bankası'ndan hükümete açık..
    6. Hisarcıklıoğlu: Reform paketi için..
    7. Çok nadir rastlanıyor! Vahşi kedi..
    8. Öldürülen teröristin kıyafetinde şok..
    9. Genç kıza yumruk atan adam bakın kim..
    10. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde..
    11. Türk Barter 2018 yılı hedeflerini..
    12. Kıvırcık doğurganlığı artırıyor
    13. Manchester City'den 57 milyon..
    14. Afrin'de sinsi tuzak! Görünüşü taşa..
    15. Sudanlı Başhekim: Türkiye'de evimde..
    16. Asena'dan kötü haber geldi
    17. Hizbullah meydan okudu! İsrail'i yok..
    18. İstanbul Emniyet Müdüründen flaş..
    19. Avrupalı istihbarat başkanından YPG'ye..
    20. Rusya ateşledi! Amerika'ya düştü
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!