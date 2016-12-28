ÖSO: El Bab'ı bir kaç gün içinde alacağız!

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk askerleri ve ÖSO güçlerinin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab kentinde DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyon başarılı şekilde ilerliyor. Bu bölgede siviller çok sayıda olduğu için operasyonun hassas şekilde devam ettiği bildirilirken,DAEŞ'in sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının Türk savaş uçakları ve Türk topçularını engellediği ifade ediliyor.

'SİVİLLER OLMASA ÇOKTAN ALMIŞTIK'

El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili Sputnik'e konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, kentte şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Çatışmalarda IŞİD'ten de bizden de kayıplar yaşandı. Ama IŞİD daha ağır kayıplar veriyor. El Bab'ın kuzey tarafındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Türk topçuları ve ÖSO güçlerimiz IŞİD'i yoğun şekilde vuruyor. Türk savaş uçakları son 3 gündür yağmur ve sis nedeniyle IŞİD mevzilerini çok vuramadı. Kentte sivil sayısı çok fazla. IŞİD, sivillerin kentten ayrılmasına izin vermiyor. Çünkü onları canlı kalkan olarak kullanıyor. Sivillerin arasına karışıyor. Bu nedenle IŞİD mevzilerini rahatça vuramıyoruz. Operasyonda çok hassas davranıyoruz. Amacımız sivillere zarar gelmemesi ve onları sağ kurtarmak. Siviller olmasaydı şimdi El Bab çoktan alınmıştı. İnşallah birkaç güne kadar alacağız."

El Bab bölgesinde çok sayıda ÖSO savaşçısının olduğunu ancak net bir rakam veremeyeceklerini aktaran ÖSO komutanı Atraç, şöyle devam etti: "1500'e yakın ÖSO savaşçısı var. Buraya gerektiğinde takviye de geliyor. Türk komandoları da zaten bizimle birlikte DAEŞ'e karşı savaşıyorlar."

3 KOLDAN BAŞLAYACAK

El Bab kentinin alınması için son hazırlıklar yapılırken, 3 koldan operasyon başlatılması planlanıyor. Kentin kuzeyi, doğusu ve batısından operasyon başlatılacak. Ayrıca güney tarafının da yolları kesilecek. Çünkü kentin güneyine Rakka'dan takviyeler geliyor.

KOMANDOLAR DA SEVK EDİLDİ

Fırat Kalkanı Operasyonunda 3 bin asker görev alırken, El Bab'ın alınması için Türkiye özel kuvvetlerini ve komandolarını da bölgeye sevk ediyor. Bugün de Bolu Komando Dağ tugayından askerler bölgeye gönderildi. 2012 yılının sonlarına doğru ÖSO, kenti Suriye ordusunun elinden almıştı. DAEŞ ise Kasım 2013'te kenti ÖSO'nun elinden aldı. Halep'e yakın olması ve PYD'nin birleştirmek istediği Afrin ile Kobani arasında bulunması nedeniyle El Bab, Türkiye için kritik bir öneme sahip. Suriye'de Rakka'dan sonra DAEŞ'in elindeki en büyük yerleşim bölgesi olan El Bab, Türkiye sınırına 35 kilometre mesafede bulunuyor. El Bab'ın alınmasıyla Rakka'nın alınması da kolaylaşacağından DAEŞ, El Bab'ta büyük bir direniş gösteriyor.