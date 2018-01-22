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ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda, TSK'nın desteğiyle Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi. Mehmetçiğin bölgedeki başarısı devam ediyor...

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:41
ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyonla, bölgeyi PYD/PKK'dan almıştı. Tekrar bölgeden çekilmesinin ardından, an itibari ile Burseya Dağı'nı yeniden ele geçirdi.

ÖSO BURSEYA DAĞI'NI TEKRAR ELE GEÇİRDİ

Ancak sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ÖSO çatışmaların ardından Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Çekilmenin ardından çatışmalar dağın eteklerinde devam ediyor.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırmıştı.

3 GÜNDE 14 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 14 nokta örgütten kurtarıldı.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:41
  1. son dakika
  2. BURSEYA DAĞI
  3. ÖSO BURSEYA DAĞI'NDAN ÇEKİLDİ
  • HAŞMETHAŞMET53 dk önce
    haberi anlamadım bunu hep yapıyorsunuz ..çekildi ne demek terörüstlermi geri aldı açık lama yok
  • Gurbetçi Gurbetçi 54 dk önce
    Yarın akşama kadar orası Allah'ın izniyle Türkiye'nin eline geçer öso biraz aceleci davranıp yanlış hareket ediyor fakat yarın Türk askeri orayı o leşlere mezar eder bu gece uçaklar orayı yerle bir eder zaten.
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