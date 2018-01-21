Operasyondaki ÖSO birlikleri sarı bant taktı

Afrin bölgesine açılan Türk hudut karakollarından Özgür Suriye Ordusu'na ait gruplar Suriye'ye giriş yaparken ÖSO gruplarına dışarıdan sızma girişimini önlemek için gruptakilerin kollarına sarı bant takıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün saat 17.00'da Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı gece boyunca devam etti. Afrin'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı. Gece boyunca Türkiye'den Suriye'ye ÖSO birlikleri ve TSK'nın askeri sevkiyatı sürdü. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye'ye geçti. Hassa'da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasıyla Türkiye ile Suriye sınırını bölgesinde yaşanan hareketlilik dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da verdiği 'Harekât sahada fiilen başladı' mesajının ardından saat 17.00'de bombardımana dönüştü. Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan ve El Bab operasyonunda şehit olan 72 askeri temsil ettiği belirtilen 72 savaş uçağı Kilis ve Hatay semalarından Afrin'e geçip, PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik bomba yağdırdı.

PYD/YPG terör örgütüne yönelik dün akşam saatlerinde başlatılan '' Zeytindalı Operasyonu '' bugün devam ediyor. Afrin bölgesine açılan Türk hudut karakollarından Özgür Suriye Ordusu'na ait gruplar Suriye'ye giriş yaptı. ÖSO gruplarına dışarıdan sızma girişimini önlemek için gruptakilerin kollarına sarı bant takıldı. Fırat Kalkanı harekatında da ÖSO grupları kollarına kırmızı ve mavi bant takmışlardı.