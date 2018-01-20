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ÖSO birlikleri Afrin'e girmeye başladı!

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e girmeye başladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:59
ÖSO birlikleri Afrin'e girmeye başladı!

Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.

ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi. Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

KİLİS ÜZERİNDEN SURİYE'YE GEÇMİŞLERDİ

Özgür Suriye Ordusu askerleri, mühimmat yüklü araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçerek Afrin'e yönlendirilmişti. Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüslerin de bulunduğu otomatik silah ve mühimmat yüklü kamyonetlerden oluşan uzun araç konvoyu, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'ten Suriye'ye geçti. Konvoydaki ÖSO askerlerinin Afrin'deki harekata katılacakları belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:59
  1. Afrin
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  3. PYD
  4. Özgür Suriye Ordusu
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