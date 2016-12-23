ÖSO, birçok noktayı aldı

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Çatışmalar, El Bab’ın dış mahallelerinde sürerken Akil dağı, Gençlik konutları, Hastane, Seken konutları, Fırın merkezi, Ziraat okulu, cezaevi ve 23. Cadde ve bazı kavşaklar, şiddetli çatışmalar sonrası ÖSO’nun denetimine geçti.

KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Bombalı araçlarla yapılan intihar saldırılarına karşı cephe ilerisi ve gerisinde önlemler alınırken DAEŞ’in araçlarla düzenlediği intihar saldırılarını durdurmak için keskin nişancılar yerleştirildi.

BOMBALI ARAÇLA SALDIRIYORLAR

DAEŞ ise Akil Dağı ve çevresindeki mevzilerle tankların konuşlandığı noktalara füzelerle saldırıyor. DAEŞ dün Sabah ÖSO ve Türk askerinin bulunduğu noktalara yönelik bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenledi.

Bomba yüklü araçlar etkisiz hale getirildi. İntihar saldırısını gerçekleştiren DAEŞ’linin Filistinli olduğu açıklandı. Örgütün açıklamasında, saldırıyı Gazzeli Usame el Gazzevi’nin gerçekleştirdiği belirtildi.

Milliyet