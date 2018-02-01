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Afrin'deki çatışmalarda yaralanan ÖSO askerleri Türkiye'de

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçe kırsalında PKK/PYD terör örgütü ile süren çatışmalarda yaralanan 16 Özgür Suriye Ordusu askeri tedavi için Kilis'e getirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:55
Afrin'deki çatışmalarda yaralanan ÖSO askerleri Türkiye'de

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçe kırsalında PKK/PYD terör örgütü ile süren çatışmalarda yaralanan 16 Özgür Suriye Ordusu askeri tedavi için Kilis'e getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 13'üncü gününde Afrın kırsalında PKK/PYD terör örgütü ile çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 16 Özgür Suriye Ordusu askeri gün içerisinde Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin ilk müdahaleleri burada yapıldıktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:55
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. PKK
  3. PYD
  4. Kilis
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