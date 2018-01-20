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ÖSO Afrin'e doğru ilerliyor

Özgür Suriye Ordusu askerleri Azez'den yola çıkarak Afrin sınır hattındaki taarruz cephesine ilerliyor. ÖSO birliklerinin ellerindeki Osmanlı dönemindeki Türk bayrağı da dikkat çekti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 01:16
Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 01:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • 30 dk önce
  • ..............30 dk önce
    SADECE Afrin değil Menbiç,Aynel Arap,TelAbyad,Rakka hepsi alınmalı hepsine şimdi hucum Allahu Ekber.
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