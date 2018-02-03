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ÖSO güçleri açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince PYD'lilerin cesetlerini...

Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte operasyon düzenleyen ÖSO güçleri, PYD’li teröristlerin cesetlerinin hadis-i şerif gereğince gömüldüğünü söyledi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:11

Özgür Suriye Ordusu kuvvetlerinin sorumluluğuna verilen defin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçirilen köylerde yapılıyor. 2 Şubat Cuma günü ÖSO askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, Arapça olarak, “Biz Şam Tugayları Özgür Suriye Ordusu'ndan şimdi PKK’nın cesetlerini defnediyoruz. Müslüman olarak bunu dinimiz emretti. Peygamberimizin hadisi şerifinde, ‘Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir.’ Bu hadis-i şerif gereğince PYD’li teröristlerin cesetlerini de gömüyoruz. Biz burada topraklarımızı teröristlerden temizliyoruz. Ancak buradaki masum Kürtler kardeşlerimizdir. Ailemiz gibidir, hiçbir problem yoktur” açıklaması dikkat çekiyor.

Bu arada bazı kesimlerce, günlerce cesetlerin ortada kalması eleştirilmişti. Özgür Suriye Ordusu’nun defin işlemlerini titiz bir şekilde yerine getirmesi 2 Şubat Cuma günü kaydedilen görüntülerle dünya kamuoyuna gösterildi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:11
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. PYD
  4. Afrin

YORUM YAZ

  • Eşref ılgazEşref ılgaz31 dk önce
    İş makinaları ile çukurlar kazın doldurun sizin işiniz ölü gömmek değil kaybedecek zaman yok bak roketler ardınardına geliyor bırakın pislik gömmeyi
  • H.ÖztürkH.Öztürk2 sa önce
    Çok güzel bir şey yapıyorlar ama yaptıkları yanlış işleri de hadislere (sözde) dayanarak yapıyorlar.
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