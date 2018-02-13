ÖSO: 340 terörist teslim oldu

Türkiye, İran ve Rusya’nın ‘çatışmasızlık bölgesi’ olarak belirlediği İdlib’de beklenen oldu. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatışmaların sonucunda terör örgütü DAEŞ’ten yüzlerce kişinin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu duyurdu.

ÖSO’nun açıklamasına göre, Huveyn köyünde sıkışan 340 DAEŞ teröristi, silahlarıyla beraber muhaliflere teslim oldu.