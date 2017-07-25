Osmanoğlu ailesinde vefat
Osmanoğlu ailesinin reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun 91 yaşındaki eşi Yüsra Osmanoğlu, Şam'da hayatını kaybetti.25 Temmuz 2017 Salı 16:04
Padişah Sultan 2. Abdülhamit Han'ın dördüncü kuşak torunlarından Orhan Osmanoğlu yaptığı açıklamada, Şam'da dün gece hastaneye kaldırılan Yüsra Osmanoğlu'nun bu sabah organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Orhan Osmanoğlu, cenazenin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Şam'da toprağa verileceğini ifade etti.