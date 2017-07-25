Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Osmanoğlu ailesinde vefat

Osmanoğlu ailesinin reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun 91 yaşındaki eşi Yüsra Osmanoğlu, Şam'da hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2017 Salı 16:04
Osmanoğlu ailesinde vefat

Padişah Sultan 2. Abdülhamit Han'ın dördüncü kuşak torunlarından Orhan Osmanoğlu yaptığı açıklamada, Şam'da dün gece hastaneye kaldırılan Yüsra Osmanoğlu'nun bu sabah organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Orhan Osmanoğlu, cenazenin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Şam'da toprağa verileceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:04
  1. 2. Abdülhamit Han
  2. osmanoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!
    1. Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi..
    2. Kaju depresyona iyi geliyor!
    3. Vodafone'dan 29 bin şikayet!
    4. AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe..
    5. FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    6. Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık..
    7. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!
    8. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!..
    9. Türkiye'nin en iyi iş ve yaşam şehirleri
    10. Büyüme beklentisi açıklandı
    11. Osmanoğlu ailesinde vefat
    12. İşgal bölgesinden dualarla haca..
    13. YouTube'dan Müslümana hakarete ödül..
    14. Ford'dan İlgisizlik!
    15. Dünyada okula gidemeyen çocukların..
    16. Ay'ın yüzeyinde çekildi... ilk kez..
    17. Barolar sessiz kaldı, Yargıtay..
    18. CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini..
    19. Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni..
    20. Türkiye teslim edin dedi... onlar..
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!