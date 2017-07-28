Osmanlıyı yıkan Yahudiler... Dinler arası hoşgörü bu planın bir parçasıdır

Theodor Herzl;1897’de Yahudileri Basel’de topladı şu kararları almıştır;



1. Sultan Abdulhamid tahtan indirilecek

2. Osmanlı Devleti yıkılacak

3. İslam dini 100 senede içinde ortadan kalkacak.



Bu kararları kim uyguladı?



Emenuel Carrasu (Emin Karasu); İtalyan hahambaşıdır.1903’te Selanik’e yerleşti. Mason localarını ve ittihat ve terakki partisini kurdu. Abdulhamit 1871’ meclisi kapattı, çünkü çoğunluk gayri Müslimlerdi. Emanuel karasu askerleri kullanarak, Sultan sıkıştırılarak meclis açtırttı. Milletvekili seçildi. Sultan indirildi 1909. Sultan Selanik’e sürüldü, oraya yerleştirildi. Osmanlı savaşa sokuldu. 1911’de Trablusgarp’ı İtalyanlar aldı.1914’de ı.dünya savaşına sokuldu.30 cephede Osmanlı savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı 1. dünya savaşı sonunda Sevr antlaşması yapıldı.

Fransızlar Kahramanmaraş’ı bizim olsun diye işgal etmedi, Arz-ı mevduda verelim diye işgal etti. Papa Lermit İsa(as) yeryüzüne gelmesi için bu savaşları yapıyoruz dedi.18 Haclı seferleri bunun için yapılmıştır. Ecdadımız 18 Haclı seferini de geri püskürtmüştür. Mikrobu bilmeden o hastalıklar tedavi olmaz. Ama Osmanlı Sevr’i kabul etmedi.

Kahramanmaraş ta Sütçü İmam, Rıdvan hoca, İzmir’de Hasan Basri Çantay zeybeklerden milis teşkilatı kurdu yunanı denize döktü.1919 da bunlar oldu.1920’demeclis kurularak Anadolu kurtuldu. Güneydoğu İsrail’in olacak diğer bölgeler İsrail’in güvenliği için parçalanacak. Sevr İsrail’in güvenliği için getirildi.1. dünya savaşı başlayalı beş senedir uğraştılar yutamadılar.



Hayım Nahum; (Bu kişinin torunu Jan Nahum şu an Petrol ofisinin CEO su. Daha önce TOFAŞ CEO su idi.) Lozan da, İnönü’nün müşaviri Lort Corc’un ve Klemenson’un müşaviri. Diyor ki; I.dünya savaşını niçin yaptık, Pontus kurulsun, Ege’yi yunana verelim ortada bir şey kalmasın Büyük İsrail devletini kurmak için engel kalmasın. Hayım Nahum, bu isteklerinizin yanında kalbinizi kullanırken aklınızı da kullanalım. Şartlı Lozan’ı imzalayalım. Burada şu kararları aldılar,



1. Anadolu insanını aç bırakalım

2. Anadolu insanını işsiz bırakalım

3. Anadolu insanını borca esir edelim

4. Anadolu insanını diniden uzaklaştıralım, yumuşak lokma yapalım. İşte dinler arası hoşgörü bu planın bir parçasıdır.



Zbigniew Brzezinski; Teoder Herz’in asistanıdır. ABD’de savunma bakanlığı yapmış. Beni İsrail’in son hedefine yaklaşması için Siyonizmin 5765 yıldan beri en kuvvetli noktasındayız.



1- ABD avucumuzun içinde ancak, geliniz diktatörlüğe dönüşmeyelim. Dünyayı yönetenler kulübünün başkanı olmaya çalışın.

2- Orada Irakta yaptığımız gibi tepki alırız. Onları ortak olacağınız bir kulüpte tutunuz. İslam âleminde iki çeşit inanışta insanlar var. Bunlar; Dünyalıkçılar, Aşırı dinciler, radikaller.



’Biz dünyalıklarla işbirliği yapalım’’ diyen kişidir. Bunlar bu planları yaparken 54. hükümet iş başına geldi. Geldi de ne oldu. 50 milyar $ bütçeye 35 milyar ek gelir getirdi. Nereden geldi, Canab-ı Hakkın bu millete verdiği nimetlerden. 26 milyar borç,14 milyar $ faize gitti.10 milyar $ kurtuldu. 7 milyar $ kitler kara geçti. Altı ayda zarar eden kitler kara geçti. 17 milyar $ oldu. 13 milyar $ kaynak paketlerden elde edildi.