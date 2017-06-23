Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu

Bülent Uygun ile Osmanlıspor yöneticileri bir süredir görüşme halindeydi. Prensip anlaşmasına varılırken son anda vazgeçilmiş ve sözleşme imzalanamamıştı. Uygun ile Osmanlısporlu yöneticiler arasında yaşanan bu kriz aşıldı ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeni hocası Bülent Uygun oldu.



Uygun'un, Ankara ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.



Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Bülent Yurtgüven, bu anlaşmanın ardından, "Bülent Uygun hocamız kulübümüze hayırlı olsun" dedi.



Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında Sivasspor ile başlayan Uygun, bu ekibin ardından sırasıyla Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm-Salal takımlarını çalıştırmıştı. Deneyimli hoca, son olarak yeniden Gaziantepspor'a dönmüş ve Antep ekibinin küme düşmesinin ardından görevden ayrılmıştı.