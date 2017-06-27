Osmanlıspor'a piyango vurdu! Tam 17.6 milyon...

Muharrem Usta tarafından hazırlanan teklife göre bordo-mavili kulüp Osmanlıspor'a 4 milyon 500 bin Euro (17.6 milyon TL) bonservis bedeli ve istemeleri halinde takasla bir oyuncu önerdi. Usta da yapılan teklifi doğrularken, uzun zamandır oyuncuyu istediklerini dile getirdi. Bordo-mavili kulübün bu cazip teklifi sonrası diğer takımların devreden çıkması bekleniyor.