Osmanlıspor'a Bülent Uygun imzayı attı

Osmanlıspor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Kulübün Batıkent Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "Osmanlıspor kurulduğu andan itibaren ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak, kendi ecdadımızın ismini taşıması nedeniyle hepimizin gönlünde ayrı yeri olan bir takım. Başta, Reşit Akçay olmak üzere tüm futbolcuların Avrupa’da yazdığı destan, hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu sene itibariyle baktığımızda ligi belki 13. sırada arzulamadığı bir yerde bitirmiş olsa da, kadro yapısı ve potansiyel itibariyle çok daha iyilerini başarabilecek bir takım olduğu biliyoruz” diye konuştu.

“OSMANLISPOR’U SEVENLERİ MUTLU EDECEĞİZ”

Uygun, Osmanlıspor’dan teklif geldiği zaman herhangi bir şart gözetmeksizin görevi kabul ettiğini belirterek, “Açıkçası ben burayla anlaşma yaparken herhangi bir şart veya unsur gözetmeksizin bu görevi kabul ettim. Mevlana’nın sözü gibi ’dün dünde kalmıştır cancazım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ Dünkü başarılar gerçekten bizim tarihimizde çok önemli yeri olmasıyla birlikte, bugünden itibaren yeni tarihi başarılar elde etmek için çok çalışarak, istekle, arzuyla, gerek yeteneklerimizle bizim kendi antrenman bilimimizi içine katarak futbolcu kardeşlerimiz, yöneticilerimiz, taraftarımızla destansı başarılar elde etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz. İnşallah en kısa zamanda da Osmanlıspor’u sevenleri mutlu edecek, hayal ettiğimiz başarıları elde edeceğiz” açıklamasını yaptı.

YENİ TRANSFER POLİTİKASI

Törende gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uygun, ’Nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz’ sorusuna şu cevabı verdi:

“Şimdi malum kadro yapımız itibariyle 30 kişilik bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla bu ekibin içerisindeki birbirinden kaliteli futbolcular var. Bazıları uyum sorunu yaşamıştır, bazıları istediği performansı sergileyememiştir. Ben de hepsi ile tek tek ilgilenerek, kamplarda onlara gereken şansı vererek, onların gösterdikleri potansiyele bakıp ona göre bir transfer politikası belirleyeceğiz. Ben çok transfer yapılmasına karşıyım. Çünkü sistemi bozmamak, takım kurgusunu bozmamak adına. Sadece gelecekle ilgili takımımıza 2 veya 3 tane transfer yapılması taraftarıyım.”

“OSMANLISPOR’U ŞANINA YAKIŞIR BAŞARILARLA TAÇLANDIRACAĞIZ”

’Ligdeki hedefiniz nedir?’ sorusuna ise tecrübeli teknik adam, “Ben hayatım boyunca hep düşen takımlarda göreve başladım. Daha doğrusu teknik direktörlük kariyerimde sezon başından itibaren takımlarda çok çalışmadım. Hepsinde de sondan 10, 12, 14. haftalarda gelmiştim. Düşmüş denen takımları hep kurtardık, sadece son yaşadığımız macerada artık (Gaziantepspor) biz kendi adımıza kurtarmamıza rağmen kurtulmasını istemeyenler tarafından maalesef düştük. Ama sezon başı itibariyle başladığımız Osmanlıspor’da 3 sene içerisinde Allah’ın izniyle Osmanlıspor’u şanına yakışır bir şekilde taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Çünkü ben hayatım boyunca başarıya endeksli yaşamış bir insanım ve o yüzden de yukarılardan aşağıya inmiş olmasını kabul edemem. Benim futbolcularımda o potansiyeli görüyorum. Hedef anlamında ise muhakkak ki, ilk senelerinde UEFA’yı zorlayan, sonrasında Osmanlıspor’a bir şampiyonluk nasip olacaktır diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

N’DİAYE’NİN TRANSFERİ

Öte yandan imza törenine katılan Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise transferi yılan hikayesine dönen N’diaye konusuna açıklık getirdi. Yurtgüven, "N’diaye için yurt içinde ve yurt dışında ilgilenen kulüpler var. Bu hafta yurt içinden bir kulübümüzle ve yurt dışından ilgilenen bir kulüple görüşme var. İngiltere’den gelen bir arkadaşla görüşeceğiz. Dolayısıyla bir hafta 10 gün içerisinde netlik kazanacaktır” açıklamasını yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında Sivasspor ile başlayan Uygun, bu ekibin ardından sırasıyla Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm-Salal takımlarını çalıştırmıştı. Deneyimli hoca, son olarak yeniden Gaziantepspor’a dönmüş ve Antep ekibinin küme düşmesinin ardından görevden ayrılmıştı.