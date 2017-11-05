Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz'dan Fenerbahçe maçı yorumu

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz maçı değerlendirirken, "Son anda bir gol bulsak da, 90 dakika isteyen, basan bir Osmanlıspor vardı. Pozisyonlarımız vardı. Son anda 1 puan aldığımız için seviniyorum ama 2 puan kaybettiğimiz için de üzüntülüyüz" dedi.



Bir toparlanma sürecinde olduklarını vurgulayan Buz, "İçeride iki maçımızı da kazanmıştık. Geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybettik; ama ne olursa olsun cesaretli bir kadroya ihtiyacımız vardı. İleride bastığımız için Fenerbahçe çok zorlandı. Bir puanı fazlasıyla hakettik" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın da önemli bir müsabakaya çıktığına işaret eden Buz, Fenerbahçe karşısında strateji gereği sprinter özelliklere sahip futbolcuları tercih ettiğini belirtti.

Baskılı oynama düşüncesiyle maça başladıklarını anlatan Buz, şöyle devam etti:

"Oyunu çirkinleştirmeden oynamak istedikleri için futbolcu kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Gol son dakikalarda geldiği için sevinebiliriz. Ancak 90 dakikayı baz aldığınızda, özellikle ikinci devre iki puanı kaybettiğimizi düşünüyorum. Bunu net söyleyelim. Karakterli bir oyun sergilediğimiz için tesadüfi bir puan değil."

Buz, toparlanma sürecinde olduklarını dile getirerek, "Son iki iç saha maçımızı kazanmıştık. Alt sıralardan çıkmak istiyoruz. Kadromuz buna müsait" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ikinci yarıda oyuna giren Özer Hurmacı'nın durumuyla ilgili de bilgi veren İrfan Buz, "Genel menajerimiz, 'Devre arasına kadar oynayabilir. Bir sıkıntı yok. Sonra uzlaşmaya gidilecek.' dedi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.