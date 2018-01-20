Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken, Evkur Yeni Malatyaspor 12. dakikada Boutaib ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşma, pozisyon açısından oldukça keyifli geçti. İki takım da açık bir futbol ortaya koyarken, yakalanan pozisyonları değerlendirmede cömert davrandı. 12. dakikada öne geçmeye çok yaklaşan Evkur Yeni Malatyaspor, kazanılan penaltı atışı gole çeviremedi. Topun başına geçen konuk ekibin en golcü ismi Boutaib’in vuruşunu kaleci Karcemarskas kurtardı. İki kalecinin de oldukça başarılı oynadığı mücadele golcüler kendilerinden bekleneni veremedi.

Maçta iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.