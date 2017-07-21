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Osmanlı, West Ham’ı geri çevirdi

İngiliz temsilcisi West Ham United, uzun zamandır ilgilendiği Badou Ndiaye için Osmanlıspor ile görüşmek için dün Türkiye’ye geldi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:40
Osmanlı, West Ham’ı geri çevirdi

İngiliz temsilcisi West Ham United, uzun zamandır ilgilendiği Badou Ndiaye için Osmanlıspor ile görüşmek için dün Türkiye’ye geldi.

Slaven Bilic’in ekibi, Senegalli oyuncu için Mor- Sarılılar’a 7 milyon Pound (32 milyon TL) önerirken, Osmanlı 10 milyon Pound (45 milyon TL) talep etti ve görüşmeler tıkandı. Bu gelişmelerin ardından bir diğer Ada ekibi Everton’ın, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:40
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