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Osmanlı ve Türkiye için söyledikleri, dinleyenleri mest etti

Dünyaca ünlü oyuncu ve sporcu Jean Claude Van Damme, yatırım için Türkiye'ye geldi. Bir TV programına katılan Van Damme, Osmanlı ve Türkiye hakkında da konuştu.

24 Aralık 2017 Pazar 14:37
Osmanlı ve Türkiye için söyledikleri, dinleyenleri mest etti

"TÜRK İNSANINI KENDİME BENZETİYORUM"

Türkiye'de de yatırım yapacağı haberleriyle gündeme gelen Jean Claude Van Damme, Türklere övgüler yağdırdı. Türk insanını ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirten ünlü Hollywood yıldızı, "Türk insanını kendime benzetiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SUNMAK İÇİN BURADAYIM"

Osmanlı İmparatorluğu'ndan övgüyle bahseden ve Türkiye'nin gelecekte çok iyi yerlerde olacağına inancının tam olduğunu belirten Van Damme, "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğundan kalma muhteşem bir geçmişe ve kültüre sahip. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği de mükemmel. Ben de bu geleceğe nasıl katkı sunabilirim onun için buradayım" şeklinde konuştu.

Ünlü Hollywood yıldızının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:37
  1. Jean Claude Van Damme
  2. Türkler
  3. Türkiye
  4. Osmanlı Devleti
  5. Osmanlı İmparatorluğu
  6. Hollywood
  • MehmetMehmet23 dk önce
    Anladılar ama Van DAMME gibi Büyük bir Aktör Egitmen ve Futbol dışında is yapanlari artirip resmini asıp, sizin gibi sürünüp,Faydasi zevk vermek olan 500 bin aldigi söylenen Topçuların kazancını elestirmeyen, saltanat surme yol insaathavaalani ile kalkinacagini sananlara ve 3 kere aldandin deyip sonra siyasette hic aldanmadim diyen Rte ve digerlerine KAYIT DISI CALISANI ISSIZ GOSTERMEYIP ISSIZLIGI Dusuk tutana oy atarak degil.
  • Cahil nedimeCahil nedime58 dk önce
    Nedim sende cahilsin o zaman herkes hemen hemen synı şeyden bahsediyo
  • AsenaAsena59 dk önce
    Müslümanlığı seçti yıllar önce.
  • SezerSezer1 sa önce
    Ajanda olabilir bu konulara dikkat etmek gerek ama biz halk olarak ajan gozuyle bakamayizBu mitin isi tabiki yanlis gorursek devletimizi bilgiliendirmeliyizki olayi kan dokulmeden halledelimMikrop vucumuzu sarirsa ilac fayda etmezUyanik olamiyizki Adnan menderes gibi astiripyada Muhammed mursi gibi hapise attirip sonra satilmis kukla baskanlara mahkum olmayalimUYANIK OLALIM
  • SezerSezer1 sa önce
    Evet icimizdeki biliyorsunuz x parti zaten o x partli arkadasdaim var oda diyor bize gavurderler Allah islaj etsin caba harciyorum denermi Allahin yoluna diye simdilik cabalarim sonuzsuzAllah tez zamanda islah etsin
  • Üsmen AgaÜsmen Aga2 sa önce
    Yatırım dediği bankalardan "faiz" almak bence... Yoksa son teknoloji bilmemne tesisi kuracak değil...
  • Üsmen AgaÜsmen Aga2 sa önce
    Yatırım dediği bankalardan "faiz" almak bence... Yoksa son teknoloji bilmemne tesisi kuracak değil...
  • Üsmen AgaÜsmen Aga2 sa önce
    Yatırım dediği bankalardan "faiz" almak bence... Yoksa son teknoloji bilmemne tesisi kuracak değil...
  • Üsmen AgaÜsmen Aga2 sa önce
    Yatırım dediği bankalardan "faiz" almak bence... Yoksa son teknoloji bilmemne tesisi kuracak değil...
  • hamidohamido2 sa önce
    Batının yani hıristiyan ların tabiri ile konuşmak gerekirse, bu adam duygu borçlandırması yapıyor.Bu adama dikkatedilmeli.
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