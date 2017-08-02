Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi camilerde hayat buluyor

YENİ AKİT / ANKARA - Hürel, Çağlayan, Kıbrıs ve Kartaltepe Mahallelerinde inşa edilen camiler, Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinin özelliklerini taşıyor. Mahalle camilerinde tarihi unsurların belirgin özelliği olan ahşap ve taş işçiliği de en güzel şekilde uygulanıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle camilerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz” dedi.

CAMİLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK



İnşa edilen mahalle camilerinde, Kıbrıs Mahallesi’nde yüzde 45’i tamamlanırken toplam 580 kişiye; Hürel Mahallesi’nde 755 m² inşaat alanına sahip cami 470 kişiye; Çağlayan Mahallesi’nde yüzde 80’ini biten cami 235 kişiye hizmet verebilecek. Mahalle camilerinde Kur-an Kursları da olacak. Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılanan mahalle camileri en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

KARTALTEPE’YE ÇOK AMAÇLI SALONUYLA YAPILACAK



Mahalle camisi yapılan bir diğer mahalle de Kartaltepe Mahallesi. 755 m² inşaat alanına sahip olan bu özel yapı, aynı anda 445 kişiye hizmet verebilecek. Cami içerisinde ayrıca kuran kursu ve 80 kişilik çok amaçlı salonda bulunacak. Projenin yüzde 60’ı da tamamlanmış durumda.