Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi camilerde hayat buluyor

Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı devam mahalle camilerinde çalışmalar devam ediyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:13
Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi camilerde hayat buluyor

YENİ AKİT / ANKARA Hürel, Çağlayan, Kıbrıs ve Kartaltepe Mahallelerinde inşa edilen camiler, Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinin özelliklerini taşıyor. Mahalle camilerinde tarihi unsurların belirgin özelliği olan ahşap ve taş işçiliği de en güzel şekilde uygulanıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle camilerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz” dedi.

CAMİLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

İnşa edilen mahalle camilerinde, Kıbrıs Mahallesi’nde yüzde 45’i tamamlanırken toplam 580 kişiye; Hürel Mahallesi’nde 755 m² inşaat alanına sahip cami 470 kişiye; Çağlayan Mahallesi’nde yüzde 80’ini biten cami 235 kişiye hizmet verebilecek. Mahalle camilerinde Kur-an Kursları da olacak. Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılanan mahalle camileri en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

KARTALTEPE’YE ÇOK AMAÇLI SALONUYLA YAPILACAK

Mahalle camisi yapılan bir diğer mahalle de Kartaltepe Mahallesi. 755 m² inşaat alanına sahip olan bu özel yapı, aynı anda 445 kişiye hizmet verebilecek. Cami içerisinde ayrıca kuran kursu ve 80 kişilik çok amaçlı salonda bulunacak. Projenin yüzde 60’ı da tamamlanmış durumda.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:13
  1. Mamak Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik'te asma kattan düşen işçi ağır yaralandı
    1. Bilecik'te asma kattan düşen işçi ağır..
    2. Başkan Gökçek’ten valilik kararına..
    3. 3. Havalimanı‘nda kontrol kulesinde..
    4. Medvedev: ABD bize savaş açtı!
    5. Karşı yöne geçen tır 4 araca çarptı
    6. Karadavi'nin hesaplarına siber saldırı!
    7. Ümraniyeliler Silivri'deki FETÖ..
    8. Cinler bizim aleme nasıl geçebiliyorlar?
    9. Protez ile Çocuklara Yaşam Sevinci..
    10. 'Klima satışları bu yaz 1 milyon..
    11. “Bir kitap okudular dünyaları değişti”
    12. Halk destek vermeyince HDP'lilere CHP..
    13. Turkcell ‘Dijital Hastane’ dönemini..
    14. 72 bin HalkKartlı’dan 8 Milyonluk..
    15. Pursaklar’da polis ve zabıtadan..
    16. Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi camilerde..
    17. Halk itibar etmeyince HDP'lilere..
    18. Kanlı saldırıyı o örgüt üstlendi
    19. Keçiören’deki bir evden 2 kamyon çöp..
    20. Her yerde yatırım, her yerde Büyükşehir
    İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'müftü' çıkışı!
    İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'müftü' çıkışı!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    İzdivaç rezaletinin yerini daha büyüğü alacak!
    İzdivaç rezaletinin yerini daha büyüğü alacak!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...