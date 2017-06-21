Osmanlı tatları için şekerlemeciler mesaide

Edirne'deki şekerlemeciler, bayram sofralarını tarihi lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini yoğun şekilde sürdürüyor. Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, bayram sofralarını tatlandırmak için imalathanelerdeki çalışmaların yoğunlaştığını söyledi.

Bayram sofralarının tarihi lezzetlerle tatlandığını belirten Meriç, "Bayramlardaki şekerleme geleneğinin yaşaması için biz tatlıcılar olarak büyük bir aşkla ve sevgiyle işimizi yapıyoruz. Bayramlarda talep de doğal olarak artıyor. Bu kapsamda üretimimiz iki katına çıktı" diye konuştu.

"Sahurda başladığımız tatlı mesaisi iftara kadar sürüyor"

Asırlık lezzetleri bayrama yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Meriç, şunları söyledi:

"Biz de tatlıcı olduğumuz için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Normal üretimimizin 2-3 katı üzerinde bir tatlı üretimimiz var. Tabii biz bu lezzetleri geçmişten gelen anlayışla doğal olarak yaptığımız için yaptığımız mesai daha çok uzuyor. Sahurda başladığımız tatlı mesaisi iftara kadar sürüyor. Kavala kurabiyesi, kallavi, badem ezmesi, lokumu, yani kısacası tatlıyla dil ve damakları şenlendirecek birçok ürünü hazırladık. Bayramda vatandaşlarımızın sofralarını tatlandıracağız"

Edirne'nin tarihi lezzetlerinin ününün dünyaca bilindiğini ve talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Meriç, "Edirne tatlılarının rağbet görmesi, 1-2 seneye dayanmıyor. Binlerce yıllık bir birikim var. Çünkü Edirne Osmanlı Devletine 100 yıla yakın başkentlik yapmış bir yer. Bu sürede de tarihin lezzetine burada damga vurmuş olması, bu lezzetlerin tadını gösteriyor" diye konuştu.