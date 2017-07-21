Osmanlı Şehzadesinden, Şehzadelere ziyaret

Şehzade Osmanoğlu’nu Başkanlık makamında ağırlayan Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Osmanoğlu’na Manisa’ ya özgü hediyeler takdim etti.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın davetlisi olarak Manisa’ ya gelen Sultan Abdülhamit Han’ın 4.kuşak torunu olan Şehzade Orhan Osmanoğlu Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette Şehzade Orhan Osmanoğlu’na TÜGVA Başkanı Mehmet Önal’ da eşlik etti. Şehzade Osmanoğlu’nu Şehzadeler Belediyesi ziyaretinde, Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Çipiloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir karşıladı. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Şehzade Orhan Osmanoğlu’na Manisa’ da Şehzadelik yapmış olan Osmanlı Padişahlarının resminin bulunduğu Saruhanbey Türbesinin minyatürü ve Mesir çeşitlerinin bulunduğu hediye sepeti hediye etti.



