Osmanlı sancağı korkuttu!

“Nordbayern.de” adlı yerel internet sayfasının haberinde, belediyenin kamuoyundaki endişeleri göz önünde bulundurarak organizatörlerden görüş aldığı, yapılan değerlendirme sonucu ilgili dairenin müdürü Andre Hollitzer'in sancağın yer almasını yasakladığı ifade edildi.
Haberde, mehter takımının bu geçit töreninden çıkarılmasının ise öngörülmediği kaydedildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Yönetim Kurulu Başkanı Refet Avcı ise çeşitli Türk derneklerin de yer aldığı söz konusu “Hasat Bayramı” geçidine 4 yıldan beri mehter takımıyla katıldıklarını söyledi.