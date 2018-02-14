Osmanlı padişahlarının türbeleri nerede?

I. Osman Bey: Osman Gazi, Bursa kuşatması sırasında, vasiyeti üzerine Bursa’nın fethinden sonra “Gümüşlü Kümbet” olarak bilinen “Sainte Elie” adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür.

Orhan Bey: Orhan Gazi de Gümüşlü Kümbet’e defnedilmiştir.

Sultan I. Murat (Hüdavendigar): Türbesi, Bursa’da Hüdavendigar Camisi’nin kuzeybatısında bulunan türbeyi I. Murat’ın oğlu Yıldırım Bayezit yaptırmıştır. 1854 depreminde tamamen yıkılan türbe ilk halinden farklı olarak inşa edilmiştir. Bugünkü halini II. Abdülhamit döneminde (1676-1909) almıştır.

Sultan I. Bayezit (Yıldırım): Türbesi, Bursa’da Yıldırım semtinde, Yıldırım Camisi’nin önündeki setin altındadır.

Sultan I. Mehmet (Çelebi): Türbesi, Bursa’da kentin doğusunda Yeşil semtinde, Yeşil Camiî’nin karşısındaki tepe üzerindedir.

Sultan II. Murat: Türbesi, Bursa’da Muradiye Türbelerinin bulunduğu bahçe içerisinde yer alan türbe, II. Murat’ın 1451 yılında Edirne’de vefatı üzerine vasiyetine uygun olarak, oğlu Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tarafından yaptırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet): Türbesi, İstanbul’da Fatih Camisi bahçesindeki tek sandukalı türbesindedir.

Sultan II. Bayezit: Türbesi, İstanbul’da Bayezit Camisi bahçesindeki tek sandukalı türbesindedir.

Yavuz Sultan Selim: Türbesi, İstanbul’da Yavuz Selim Camisi bahçesindeki tek sandukalı türbesindedir.

Kanuni Sultan Süleyman: Türbesi, İstanbul’da Süleymaniye Camisi bahçesindeki yedi sandukalı büyük türbesindedir.

Sultan II. Selim: Türbesi, İstanbul’da Ayasofya Camisi ön bahçesindeki kırk iki sandukalı ve köşeden ikinci büyük türbesindedir.

Sultan III. Murat: Türbesi, İstanbul’da Ayasofya Camisi ön bahçesinde ki elli dört sandukalı ve köşeden üçüncü büyük türbesindedir.

Sultan III. Mehmet: Türbesi, İstanbul’da Ayasofya Camisi ön bahçesindeki yirmi altı sandukalı ve sebilli köşedeki ilk büyük türbesindedir.

Sultan I. Ahmet: Türbesi, İstanbul’da Sultanahmet Camisi yanındaki otuz altı sandukalı türbesindedir.

Sultan II. Osman: Türbesi, İstanbul’da Sultanahmet Camisi yanındaki babasına ait otuz altı sandukalı büyük türbesindedir

Sultan IV. Murat: Türbesi, İstanbul’da Sultanahmet Camisi yanındaki babasına ait otuz altı sandukalı büyük türbesindedir.

Sultan İbrahim: Türbesi, İstanbul’da Ayasofya Camisi ön duvarı bitişiğindeki, amcası I. Mustafa’nın on yedi sandukalı türbesindedir.

Sultan IV. Mehmet: Türbesi, İstanbul’da Yeni Cami arkasındaki annesine ait kırk beş sandukalı büyük türbesindedir.

Sultan II. Süleyman: Türbesi, İstanbul’da Süleymaniye Camisi bahçesindeki yedi sandukalı Kanuni türbesindedir.

Sultan II. Ahmet: Türbesi, İstanbul’da Süleymaniye Camisi bahçesindeki yedi sandukalı Kanuni türbesindedir.

Sultan II. Mustafa: Eminönü’nde, Yeni Cami arkasındaki babaannesine ve babasına ait kırk beş sandukalı Turhan Sultan Türbesi’ndedir.

Sultan III: Ahmet: Türbesi, İstanbul’da Yeni Cami arkasındaki babaannesine ve babasına ait kırk beş sandukalı Turhan Sultan Türbesi’ndedir.

Sultan I. Mahmut: Türbesi, İstanbul’da Yeni Cami arkasındaki kırk beş sandukalı Turhan Sultan Türbesi’ndedir.

Sultan III. Osman: Türbesi, İstanbul’da Yeni Cami arkasındaki kırk beş sandukalı Turhan Sultan Türbesi’ndedir.

Sultan III. Mustafa: Türbesi, İstanbul’da Laleli Camisi önündeki sekiz sandukalı Laleli Türbesi’ndedir.

Sultan I. Abdülhamit: Türbesi, İstanbul’da IV. Vakıf Hanı karşısındaki yirmi sandukalı Hamidiye Türbesi’ndedir.

Sultan III. Selim: Türbesi, İstanbul’da Laleli Camisi önündeki babasına ait sekiz sandukalı türbesindedir.

Sultan IV. Mustafa: Türbesi, İstanbul’da Vakıf Hanı karşısındaki babasına ait yirmi sandukalı Hamidiye Türbesi’ndedir.

Sultan II. Mahmut: Türbesi, İstanbul’da Türbe adıyla anılan semtteki türbede yatar. Bu türbe “Sultan Mahmut Türbesi” adıyla da anılır.

Sultan Abdülmecit: Türbesi, İstanbul’da Sultan Selim Camisi yanındaki Yavuz Sultan Selim’in türbesinde medfundur.

Sultan Abdülaziz: Türbesi, İstanbul’da Sultan Mahmut Türbesi’nde medfundur.

Sultan V. Murat: Türbesi, İstanbul’da Yeni Cami yanında, annesi Şevkefza Sultan’ın türbesinde medfundur.

Sultan II. Abdülhamit: Türbesi, İstanbul’da Sultan Mahmut Türbesi’nde medfundur.

Sultan V. Mehmet: Türbesi, İstanbul’da Eyüp’te ilkokul binasının yanındaki türbesinde yatar.

Sultan Vahdettin: Suriye hükümetinin düzenlediği resmi törenle Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin bahçesinde defnedilmiştir.

(İslam ve İhsan)