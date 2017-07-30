Osmanlı mahkemelerinin adaleti bu eserde

Osmanlı’da adliye ıslahatına neden ihtiyaç duyulduğu ve bunun İslam hukukuna ne derece uyduğunu, bu dönemde karşılaşılan güçlük ve reaksiyonların ele alındığı eserde, hukuk alanında atılan adımlarda Batı’nın baskı ve dayatmalarına yönelik birçok konuya da mercek tutuluyor. Günümüzün en tartışmalı konuları arasında yer alan hukuk tanımının Osmanlı’da ve Avrupa devletlerindeki yansımaları, kitapta karşılaştırmalı olarak mukayese ediliyor. Arı Sanat Yayınevi’nden çıkan eser, 456 sayfalık hacmiyle okurlarını doyurucu bilgilerle kuşatıyor.