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Osmanlı maçında sakatlanan Pepe'den kötü haber!

Kupada oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Pepe'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Portekizli yıldız ligin ilk maçına yetişemiyor.

19 Ocak 2018 Cuma 12:01
Osmanlı maçında sakatlanan Pepe'den kötü haber!

Osmanlı maçında adalesinde ağrı hisseden Portekizli yıldızın, Antalya maçına yetişmesi zor gözüküyor. Vida’ya da kontenjanda henüz yer açılamadığı için savunmada Tosiç-Mitroviç ikilisinin oynaması yüksek ihtimal.

Antalya kampında adalesi gerilen ve bu yüzden Beşiktaş’ın son üç idmanına katılamayan Pepe, eski sağlığına kavuştuktan sonra Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11’de sahne almıştı. Ancak Osmanlı karşılaşmasının ikinci yarısında adalesini tutan Portekizli yıldız, 56. dakikada yerini Anderson Talisca’ya bırakmıştı. Sağlık heyetinin hemen tedavi altına aldığı tecrübeli stoperin dinlendirilmesi gerektiği ve bu sebepten pazar günkü Antalyaspor deplasmanında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:01
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