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Osmanlı düşmanı BAE'ye kötü haber

Norveç, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona üye olan BAE'ye silah satma kararının askıya alındığını resmen duyurdu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:52
Osmanlı düşmanı BAE'ye kötü haber

Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri'ne "mühim bir önlem ifadesinin" olduğunu ve "Yemen'deki durumun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi" üzerine kurulu olan mühimmat ve silah ihracatını askıya aldı.

Yemen'de Suudi liderliğindeki bir koalisyon üç yıl boyunca Şii asilere karşı savaşıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonun bir parçası.

New york Times'ta yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Norveç'in askeri ihraçlarının herhangi birinin Yemen'de kullanılmadığını, ancak insani krizin "büyük kaygısı" bulunduğunu "hiçbir bilgi" sunmadığını söyledi.

Soreide, 2010'dan beri Norveç'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah ve mühimmat satmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi. BAE'ne cephane ve silahlar için satışları askıya alma kararı 19 Aralık yapıldı ve bugün resmen açıklandı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:52
  1. Norveç'
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Yemen
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